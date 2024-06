De Rossi ha detto OK, Ghisolfi ha detto OK: e allora lo prendono a parametro zero | Sarà titolare al 100%

De Rossi e Ghisolfi d’accordo sul nuovo colpo per i giallorossi. Un parametro zero di lusso: per lui la maglia da titolare è certa.

Anche il mercato della Roma è pronto a entrare nel vivo. Daniele De Rossi, che ha finito la stagione premendo molto sul mercato nelle ultime conferenze stampa, e tirando più volte la giacca della società, si aspetta una rosa più completa dello scorso anno per puntare a vincere. Tornare a competere nelle zone alte della Serie A e andare avanti in Europa League è l’obiettivo per la prossima stagione.

E in questo senso si sta muovendo Ghisolfi. Il nuovo ds vuole accontentare De Rossi, e sta studiando con grande serietà le prossime mosse. I reparti da sistemare e puntellare sono tutti, centrocampo, attacco, difesa, solo la porta è ben salda nelle mani di Svilar. Poi ci sarà da risolvere i prestiti, da stare attenti al bilancio e da pianificare un mercato anche in prospettiva futura.

Il primo regalo per De Rossi potrebbe essere un calciatore di livello internazionale, che ha appena finito di giocare la finale di Champions League. Un giocatore in scadenza di contratto che potrebbe approdare a Roma per dare il suo contributo di grande esperienza, oltre che per colmare un vuoto nel reparto.

Conferme dal procuratore

E a rivelare alcuni dettagli sul futuro del giocatore ci ha pensato lo stesso procuratore. Stiamo parlando di Herrmann Hummels, padre del difensore centrale del Borussia Dortmund finalista di Champions League. Il padre-agente del difensore con ancora il rinnovo in bilico, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dotsport.it.

La Roma attende sviluppi, ma potrebbe una volta che il giocatore andrà a colloquio con il Borussia anche cercare di chiudere nelle prossime settimane, facendo leva sulla volontà di Hummels.

Il padre di Hummels a Dotsport: opzione Serie A

Intervenuto a Dotsport.it, il padre di Hummels – che è anche procuratore – ha parlato del futuro del veterano del Dortmund per la prossima stagione. Secondo l’agente dunque, prima il difensore si siederà a parlare con il Borussia, che hanno la precedenza in caso di rinnovo, poi in caso di mancato accordo si apriranno le porte anche ad altri club.

“Quel che è certo è che Mats non andrà in Asia, in America o troppo lontano da Monaco. Non sappiamo cosa accadrà, ma sicuramente preferiamo soluzioni che permettano di raggiungere Monaco in poche ore“. La Roma in questo senso potrebbe essere una candidata importante, visto che proprio nel reparto difensivo saranno tanti i cambiamenti, e avere a disposizione un giocatore dell’esperienza di Hummels potrebbe risolvere tanti problemi a Daniele De Rossi.