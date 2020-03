“Questa è una guerra in cui molti soldati stanno combattendo in prima linea senza elmetto, senza giubba e anche senza armi. Questi sono i nostri eroi. Poi ci sono i vigliacchi, i traditori, quelli che scappano. Questi vanno colpiti. Per me a chi adesso abbandona il campo di battaglia non va fatto il procedimento disciplinare ma va licenziato”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Omnibus su La7, in riferimento alla notizia di questi giorni secondo cui ci sarebbero centinaia di medici dell’ospedale Cardarelli che avrebbero presentato certificati medici per mettersi in malattia.