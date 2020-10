Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, come riportato da “Repubblica.it”, ha inviato nella giornata di ieri una lettera insieme al primo cittadino milanese, al ministro Roberto Speranza.

“Ieri Beppe Sala ed io abbiamo ricevuto la telefonata del ministro Speranza che ci ha comunicato che avrebbe risposto alla nostra lettera. Ha anche sottolineato che si sarebbe attivato, nel giro di pochi giorni, per farci avere un focus analitico sulla situazione di Napoli e Milano e tenere informati noi sindaci di tutti i dati in possesso del ministero della Salute”.





“Stamattina io e Sala ci siamo sentiti nuovamente – prosegue – e abbiamo deciso di comunicare congiuntamente queste considerazioni. Innanzitutto non esiste un partito favorevole e un partito contrario al lockdown, esiste invece il convincimento fermo che i sindaci hanno il diritto di avere tutte le informazioni necessarie in possesso delle strutture che monitorano l’emergenza. Per ultimo, cosa più importante, che decisioni più restrittive – lockdown compreso – devono essere prese insieme tra governo, Regione e Comune anche perchè – conclude de Magistris – a livello sociale ed economico spettano allo Stato gli interventi”.