Intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, Gianni De Biasi, attuale commissario tecnico dell’Azerbaijan, ha detto la sua sul futuro della Serie C:

«Il calcio cambia e non sempre migliora, tecnicamente e dal lato progettuale. Ci sono tante cose da poter migliorare, e di contro si deve spingere perché le serie minori siano più attente ai giovani, che spesso lasciamo troppo presto e marginalmente dopo la trafila, perché non hanno strumenti per migliorarsi».