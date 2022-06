Mario Mella, Technology Director Italy per conto di DAZN è intervenuto a Lucca per l’edizione 2022 del Forum Europeo Digitale, un evento che presenta le più recenti innovazioni nel settore televisivo, parlando così del servizio:

«La qualità del servizio dipende molto anche dal cliente, dalla rete a cui si connette e dai vari comportamenti che mette in atto. Quest’anno abbiamo avuto grandi miglioramenti nella qualità di trasmissione, e grazie a DAZN Edge abbiamo avvicinato la sorgente del contenuto al cliente finale. Ora l’obiettivo è migliorare sempre di più il customer care, con un’educazione digitale del cliente calcio. Quella di DAZN è stata una sfida importante con poco tempo a disposizione. Abbiamo lanciato un servizio molto importante nei numeri. Non solo 380 partite in diretta sulla rete internet, ma anche ore di contenuti trasmessi e centinaia di ore tra studi e stadio».