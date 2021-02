Domani a andrà in scena l’Assemblea della Lega di Serie A, la quale dovrà esprimere un giudizio tra le due offerte pervenute da Dazn e Sky Italia.

Sul tavolo, come riporta “LaRoma24.it”, c’è il trienno dei diritti televisivi del massimo campionato italiano 2021/2024.





Nel primo caso sono stati offerti 840 milioni di euro annui, per ottenere sette partite in esclusiva e tre partite in contemporanea con un secondo operatore televisivo. Nel secondo caso invece l’emittente satellitare ha messo sul piatto 750 milioni per tutte le gare trasmesse su satellite, più 70 milioni per tre match a cui Dazn non sembra interessata. La distanza arriva anche per il fatto che Sky sarebbe interessata al canale della Lega. Dall’altro lato però con Dazn sembra poter scendere in campo un secondo soggetto, incarnato nella figura di TimVision.