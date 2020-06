«Diversi giorni dopo la gara con la SPAL ho avuto un po’ di febbre, sintomi leggeri, ma visto il momento sono stato responsabile per non mettere a rischio nessuno. Il test sierologico ha confermato che ho contratto il COVID-19. Ho avuto paura non tanto per me stesso ma per i miei cari, per i miei genitori, per la mia famiglia, per mia moglie e per i bambini». Queste le parole dell’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, rilasciate ai microfoni di “Parma Today” in merito al Coronavirus.