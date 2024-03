L’avvocato Polo Dattola di Twenty Sports e agente di mercato a margine della Palermo Football Conference svoltasi a La Braciera in Villa ha rilasciato le seguenti parole a “TMW”:

«Morutan vicino al Palermo? Era un obiettivo di mercato del Palermo e di altre società. C’era il gradimento, ma il Galatasaray ha deciso di lasciarlo in Turchia e mandarlo in un altro club turco. E soddisfatto di giocare lì, poi in futuro vedremo».