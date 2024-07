Dall’Uruguay: “Peñarol, Guzmán Rodríguez può lasciare il club: è destinato al Palermo”

Questa volta la notizia di mercato arriva dall’Uruguay. Il Palermo sarebbe sulle tracce di Guzmán Rodríguez, difensore classe 2000 di proprietà del Peñarol.

Il calciatore potrebbe lasciare il club in questa sessione di mercato e il club rosanero starebbe monitorando la situazione. Guzmán Rodríguez è dotato anche di passaporto italiano e, dunque, potrebbe scendere in campo anche in Serie B.

⚫🟡🗞️🚨#Atención @OficialCAP, Guzmán Rodríguez es pretendo por el #Palermo de Italia 🇮🇹 y tiene chandes chances de salir de Peñarol en este periodo de pases.!! pic.twitter.com/mbJax0Y9EO — MUNDO CARBONERO➡3🏆🏆🏆◀5🏆🏆🏆🏆🏆➡53🏆➡2 Super🏆 (@_MundoCarbonero) July 18, 2024