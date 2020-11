In Argentina, così come a Napoli, si piange ancora la scomparsa di Diego Armando Maradona, ma in queste ore sembra sia accaduto qualcosa di incredibile. Nel cielo della città argentina Paranà è apparso il “Pibe de Oro” nel cielo.

Un cittadino ha pubblicato un video dove si vede la sagoma del numero 10 argentino. L’abitante di Paranà, incredulo, ha rilasciato delle dichiarazioni ad Olé: “Ieri sera vedevo la luna, era così bella che ho voluto filmarla. Alla fine ho visto che dal cellulare l’immagine era completamente diversa da ciò che stavo guardando. E oggi un amico mi ha fatto notare che ho visto qualcosa di inimmaginabile”.





CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO