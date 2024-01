Sirene dalla Turchia per il portiere rosanero Adnan Kanuric.

Come riportato dai media turchi, infatti, l’Adana Demirspor è interessata al 23enne portiere bosniaco del Palermo. Il portiere di origine austriaca, alto 1,94, non è riuscito a giocare neanche un minuto in questa stagione.

L’Adana Demirspor Kulübü, noto come Adana Demirspor, è una società calcistica con sede ad Adana, in Turchia, nel quale milita anche Mario Balotelli.