Dalla Serbia, esattamente dal portale “Redstarbelgrade.rs”, che si occupa delle vicende della Stella Rossa di Belgrado, riferiscono della trattativa in chiusura con l’attaccante Falcinelli classe 1991, di proprietà del Bologna, negli ultimi giorni, invece, come riferiva Sky Sport è stato molto vicino ad accasarsi alla Reggina.

Dejan Stankovic, ex calciatore di Lazio e Inter, oggi tecnico dello storico club, è entrato in prima persona nella trattativa per convincere il calciatore classe 91′: Falcinelli, come si legge, sarà domani in Serbia per le visite mediche. Prestito con diritto di riscatto fissato ad un milione.