Dalla Lazio al Liverpool: svelato il nuovo allenatore | C’è già il comunicato ufficiale

Clamoroso in casa Reds, con il club che ha annunciato chi guiderà la squadra, lasciando senza parole tutti i tifosi e l’ambiente.

Qualche settimana fa l’ambiente in casa Liverpool è stato scioccato dalle clamorose parole di Jurgen Klopp, che ha annunciato l’addio al termine della stagione. Il tecnico tedesco, nonostante abbia un contratto fino al 2026, saluterà il club con due stagioni d’anticipo.

Quella dell’allenatore sulla panchina di Anfield è stata un’avventura eccezionale, durante la quale i Reds hanno vinto praticamente tutto. Adesso la società dovrà cercare il suo sostituto, impresa non semplice visto quanto ha fatto di buono l’ex Borussia durante la sua permanenza.

Tuttavia nelle ultime ore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato un incredibile annuncio da parte del club, che ha svelato il nome del nuovo mister in un comunicato ufficiale.

L’annuncio ufficiale del Liverpool

Il prossimo 23 marzo le leggende del Liverpool sfideranno quelle dell’Ajax in una partita di beneficienza, e sulla panchina dei Reds siederà Sven Goran Eriksson. L’ex allenatore della Lazio infatti aveva ammesso di essere un grande tifoso del club, anche se purtroppo non ha mai avuto la possibilità di allenarlo.

Qualche tempo fa il tecnico aveva infatti dichiarato: ”Ho sempre desiderato essere l’allenatore del Liverpool e sebbene questo non accadrà resto un tifoso dei Reds”. Di conseguenza la società inglese ha deciso di concedergli questa opportunità (sebbene non in prima squadra), viste anche le sue condizioni di salute, e con un comunicato ufficiale ha annunciato la sua presenza per l’evento.

Come sta l’ex condottiero biancoceleste

All’incirca un mese fa l’allenatore svedese, che ha guidato più di 25 anni fa la Lazio alla conquista dell’ultimo scudetto della sua storia, aveva comunicato al mondo di essere gravemente malato. ”Ho il cancro, il giorno prima di fare gli accertamenti avevo corso cinque km. Ho scoperto tutto all’improvviso. Finché potrò lotterò ma è meglio non pensarci. Mi resta un anno di vita. Nella peggiore delle ipotesi un po’ meno, nella migliore un po’ di più”.

Le sue condizioni al momento appaiono stabili, e la presenza sulla panchina del Liverpool tra oltre un mese è una buona notizia. Tuttavia il tumore, che lo ha colpito al pancreas, sarebbe come da lui affermato in fase terminale, e le speranze di debellarlo non sono poi tante.