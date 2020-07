La visita di alcuni dirigenti amaranto nel capoluogo siciliano non è semplicemente un caso, il club ha assoluta necessità di “separarsi” dagli eroi della promozione in B per andare alla ricerca di altri nomi per costruire una rosa che possa puntare ad ambire al doppio salto. L’attaccante Corazza e il centrocampista De Rose piacciono a tante squadre come Modena, Ternana e a qualsiasi grande squadre di serie C, tra cui il Palermo, e questo non è un segreto. La Gazzetta dello Sport paventava l’interesse rosanero per Garufo e Loiacono, ma “Tiforeggina.it” va oltre. Il laterale, fedelissimo di Toscano, voluto fortemente dallo stesso tecnico (vale la pena ricordare che Garufo era reduce da due stagioni disgraziate a causa di infortuni), ha due anni di contratto e bisogna capire che tipo di equilibri di spogliatoio ci sono attorno alla sua figura, mentre il centrale difensivo è oggettivamente la colonna portante della retroguardia amaranto e la stessa società ha fatto sapere che fa parte dell’esclusivo club degli intoccabili.