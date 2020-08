«Voglio riportare la Serie A ai suoi fasti, alla sua vecchia gloria. “Il momento migliore della stagione è stato vedere la gioia dei giocatori che hanno vinto lo scudetto. A quel punto abbiamo pensato di avercela fatta». Queste le parole del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, rilasciate ai microfoni di “The Athletic”, in merito al campionato italiano.

Dal Pino ha continuato dicendo: « Se guardiamo ad altri campionati, l’ultima stagione di Serie A è stata piuttosto bilanciata per i distacchi nei primi posti. Il mio augurio è che col passare del tempo diventi sempre più interessante per chi voglia investire in questo sport. A quel punto, aumenterà anche la competitività. Ne approfitto per dare il benvenuto a Dan Friedkin: una persona carismatica, un grande imprenditore, che sono sicuro farà bene. Per trasformare la Serie A nel campionato numero uno al mondo ci vorrà del tempo, ma se faremo le cose per bene potremo accelerare».