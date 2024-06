Dai preparatori dei portieri a quelli a quelli atletici. Palermo, staff tecnico col fiato sospeso

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sullo staff di preparatori dei portieri e atletici che al Palermo sono col fiato sospeso in vista della prossima stagione.

Esiste un mondo di cui spesso si parla poco o nulla, ma che in questo momento sta vivendo un periodo di attesa, con tante domande che frullano per la testa e l’unica risposta esistente è nascosta dietro un cellulare, sotto forma di una telefonata. Questo è il momento che stanno attraversando tutti i tesserati del Palermo che hanno un contratto fino al 30 di questo mese, senza nessuna garanzia di un eventuale rinnovo che arriverà solo se la società deciderà di continuare il rapporto di lavoro.

Un esempio è Cesare Bovo, collaboratore tecnico sia di Corini che di Mignani, il cui destino è ancora incerto. Anche Federico Montalto, match-analyst dei rosanero, si trova nella stessa situazione. Entrambi fanno parte della famiglia rosanero da diversi anni, ma il loro futuro è appeso a una decisione della società.

In una situazione simile ci sono anche i preparatori dei portieri, Michele Marotta e Francesco Lo Galbo, così come i preparatori atletici Marco Petrucci e Guglielmo Pillitteri. Tutti loro hanno un contratto in scadenza il 30 di questo mese, e questa settimana potrebbe essere quella decisiva per conoscere il loro destino professionale.

L’incertezza riguarda non solo i giocatori, ma anche tutto lo staff tecnico e di supporto, che attende di sapere se potrà continuare a far parte del progetto del Palermo. Le decisioni che verranno prese nei prossimi giorni saranno cruciali per delineare il futuro della squadra e dello staff, mentre il City Group e la dirigenza lavorano per costruire una base solida per la prossima stagione.