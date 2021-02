«Stiamo bene in alto, ci si sente soddisfatti per il lavoro svolto. Finalmente stiamo facendo quello auspicato e che avevamo costruito e che purtroppo nel girone di andata il Covid e qualche infortunio ci hanno impedito di fare. Purtroppo c’è la Ternana che sta viaggiando a gonfie vele davanti, bisogna solo farle i complimenti. Ma non ci fermiamo e vogliamo continuare a far bene.

Con questi punti, 50, negli altri gironi saremmo a -2 e -1 dalla vetta? Fa capire che il percorso fatto è ottimo, la Ternana sta facendo qualcosa di unico. Siamo in un girone molto complicato, con tante squadre forti e ben quadrate, che lottano da anni per il salto di categoria. Noi abbiamo allestito la squadra in poche settimane in estate e quindi era tutta una scommessa». Queste le parole del presidente dell’Avellino, Andrea D’Agostino, rilasciate ai microfoni di “Prima Tivvù” in merito al cammino della Ternana.