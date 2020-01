A Torre Annunziata il campionato si gioca su due fronti: quello proprio, che vede il Savoia all’inseguimento del Palermo, e quello riguardante i rosa, a “caccia” di presunti favori arbitrali della capolista del girone I. Il sito “Solosavoia.it”, che cura le vicende degli oplontini, evidenzia un “probabile rigore non sanzionato per fallo di Crivello sul rossoblu Baldeh” al minuto 86′ della sfida tra Marina di Ragusa e Palermo. In basso, il video che ritrae l’azione in questione, con apposito commento “Sempre la solita storia”.