L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla vittoria del Palermo contro il Marina di Ragusa. I rosanero per la 7a volta, hanno vinto una gara esterna con il risultato di 0-1. A decidere il match ci ha pensato Ferdinando Sforzini, al 52′ minuto. Vittoria pesante che premia la praticità di un gruppo abile a portare i tre punti a casa con un episodio. I padroni di casa sono andati ad un passo dal vantaggio con un tiro da fuori di Puglisi, con Pelagotti fuori dai pali. La formazione di Pergolizzi si accende a intermittenza. Successivamente, il Marina recrimina per un presunto fallo in area di rigore di Crivello su Baldeh.