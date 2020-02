Il Savoia, dopo il pareggio rimediato con il Roccella, ha perso terreno nei confronti del Palermo, vittorioso in casa della Cittanovese. I bianchi, dopo i tre punti dei rosa, hanno avuto da contestare in relazione al rigore dato ai ragazzi di Pergolizzi che ha permesso loro di impattare sul momentaneo 1 a 1.

“Calabria amara per il Savoia. Dopo i pareggi contro Corigliano e Castrovillari, oggi è giunto lo 0 a 0 di Roccella Jonica che, a conti fatti, allontana i bianchi dalla capolista, ora distante 7 punti. Il Palermo infatti ha sbancato Cittanova per 4 a 2, con il ‘solito’ rigore regalato che ha permesso ai rosanero di impattare sul momentaneo 1 a 1. Ma tant’è, guardando in casa nostra oggi sarebbe stato fondamentale conquistare i tre punti contro una formazione molto complicata, su un terreno di gioco caldissimo. I ragazzi di Parlato ce l’hanno messa tutta, il tecnico durante la gara ha anche modificato modulo e uomini passando dal 3-4-1-2 al più aggressivo 4-3-3 ma nulla è cambiato e la porta di Scuffia è rimasta inviolata”. Questo quanto riportato da “Solosavoia.it”.