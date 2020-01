La vittoria di misura del Palermo sul Roccella e il contemporaneo pareggio interno del Savoia contro il Marina di Ragusa hanno aizzato ulteriormente gli animi nella lotta al vertice. Il sito “Solosavoia.it”, che segue con continuità le vicende degli oplontini, ha provato ad analizzare il momento, mettendo in prima linea i torti subiti dal Savoia e i conseguenti “favori” di cui ha usufruito il Palermo. Ecco quanto riportato: “LA CLASSIFICA SENZA ERRORI – A conclusione della nostra accurata analisi, rileviamo l’effettiva classifica che si sarebbe determinata a questo punto del campionato nel quale al Palermo sono stati ‘regalati’ punti, al Savoia ‘sottratti’. I rosanero attualmente a 48 punti ne avrebbero 42, frutto dei 6 punti in più nelle gare ‘viziate’ contro Marsala (0-1), Castrovillari (0-1) e Roccella (1-0). Il Savoia, dal canto suo, attualmente a 43 punti, ne avrebbe 52 per le vittorie negate contro San Tommaso (1-1), Marina di Ragusa (2 a 2), Corigliano (0-0), Castrovillari (1-1) ed il mancato pari di Cittanova. Numeri confermati da fatti ed episodi concreti e visionabili che non danno adito a commenti soggettivi ma alla pinea oggettività di quanto registrato. Detto questo è chiaro che i bianchi non devono mollare, non devono perdersi d’animo ma ripartire già da domenica a Marsala perché così come ci hanno creduto a -13, è diritto crederci a -5.