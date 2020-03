“Oplontini.com”, sul proprio account Facebook ha pubblicato un post con l’intento di caricare il Savoia dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato e soprattutto in vista dell’ultima cruciale parte di stagione. Ecco qui di seguito le parole: “Chi vi ha sempre detto, sin da bambini, che nella vita non si può mai fallire, che c’è spazio solo per le vittorie, non vi ha insegnato, paradossalmente, a vincere. Vi siete mai chiesti come sarebbe la vostra vita, se fosse sempre perfetta? Solo gli errori e le sconfitte, ci aiutano a crescere e ad imparare la vera arte della vittoria; perché chi inciampa più volte, dopo aver sofferto, ritrova dentro di se’ la forza per rialzarsi e se cade nuovamente, è in grado sempre di rimettersi in piedi per riprendere il proprio cammino verso il successo. Invece, chi non ha mai trovato ostacoli e intoppi per lungo tempo, chi è sempre stato abituato a stare in vetta, se precipita non riuscirà a rialzarsi tanto facilmente è tanto più alta sarà la cima che ha raggiunto sino a quel momento, tanto più dolore e sofferenza, proverà”. In basso il post in questione.