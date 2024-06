Da Salerno: “Non ancora chiusa trattativa per Vandeputte. Nuovo affondo per Tutino”

Come riportato da TuttoSalernitana.com, si sta entrando nel vivo per la trattativa Vandeputte.

L’esterno del Catanzaro piace anche al Palermo, ma la Salernitana sembra essere in vantaggio. Tuttavia, come riportato dal sito granata, l’operazione sembra tutt’altro che ai titoli di coda: complice una distanza economica con il Catanzaro, ed il futuro della società di Iervolino tutta da comprendere. Intanto la Salernitana punta forte l’ex rosa Tutino. Non a caso è in corso, a Milano, un incontro con il noto agente di calciatori Mario Giuffredi per parlare di Gennaro Tutino.