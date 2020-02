Domenica ci sarà il derby siciliano tra Licata e Palermo, il match è attesissimo nella città agrigentina. Secondo quanto riporta “Licatanotizie.com” lo stadio “Liotta” sarà gremito in ogni ordine di posto per la sfida contro la capolista. I cancelli verranno aperti alle ore 13.00, ma potrebbe essere anticipato l’orario di apertura visto le lunghe code che si saranno per il tutto esaurito.