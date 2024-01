Da La Spezia: “Palermo-Verde: la dirigenza lo lascerà partire solo se sarà lui ad esporsi”

Continua il pressing del Palermo su Daniele Verde. La sua partenza, che sembrava operazione chiusa, adesso è stata frenata dalla stessa dirigenza dello Spezia.

La doppietta segnata nell’ultimo turno al Pisa ha decisamente scaturito una netta presa di posizione da parte del club. La volontà del calciatore sembrerebbe essere quella di cambiare aria per accasarsi alla corte di mister Corini ma, come riporta cittadellaspezia.com, però, il club non renderà le trattative facili ma anzi lascerà partire l’esterno offensivo solo se sarà lui stesso ad esporsi e ad assumersi le sue responsabilità. Il Palermo resta dunque in attesa di sviluppi con la voglia di voler chiudere l’operazione contando soprattutto della volontà del calciatore.