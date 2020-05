L’emergenza Coronavirus ha mandato in tilt il mondo del calcio, nel panorama calcistico italiano ancora non si sa se i campionati riprenderanno. Intanto le varie tifoserie sono spaccate in due fazioni, gruppi ultras che sono pronti a protestare se non si riprende e altri supporters che sono pronti a movimentarsi in caso di ripresa. Il gruppo organizzato della Curva Nord Inferiore del Palermo è contraria alla ripresa e ha pubblicato una nota con scritto:

“PENSATE SOLO AI VOSTRI INTERESSI, IL CALCIO NON CANCELLA TUTTI QUESTI DECESSI.

FINCHE’ L’EMERGENZA NON SARA’ FINITA, NON VOGLIAMO VEDERE NESSUNA PARTITA!

NO ALLA RIPRESA DEL CAMPIONATO

CURVA NORD INFERIORE PALERMO”.

Di seguito il post pubblicato sulla pagina Facebook “Palermo Casual”: