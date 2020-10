Pochi minuti fa nel corso della trasmissione “Siamo Aquile”, in onda su Trm, è intervenuto il difensore del Palermo Roberto Crivello.

Queste alcune sue parole: «Teramo? Ci ha fatto capire subito cosa è la C, non abbiamo potuto fare amichevoli. Abbiamo analizzato la partita. Non dobbiamo ripetere gli stessi errori. Sul primo gol ho sbagliato a non stare in linea con gli altri difensori.

Ruolo? Sono nato terzino, ma il centrale mi piace tanto, sono a disposizione del mister dovunque voglia mettermi».