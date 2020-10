Pochi minuti fa nel corso della trasmissione “Siamo Aquile”, in onda su Trm, è intervenuto il difensore del Palermo Roberto Crivello.

Queste alcune sue parole: «Lucca e Rauti? Sono due ottimi prospetti. Si vede subito che possono avere una carriera importante. Loro e Saraniti ci daranno una grossa mano in termini di gol. Bisogna avere fiducia nella squadra. Noi difensori e centrocampisti dobbiamo lavorare per dare palloni giocati alle punti. Saraniti? Per l’attaccante il gol è la vita. I nostri attaccanti li vedo tranquilli e si allenano duramente. Bisogna pazientare e avere fiducia. Noi non dobbiamo farci condizionare dai giudizi esterni.





Come è cambiato il rapporto con i tifosi dopo il Coronavirus? Quando chiedono una foto noi chiediamo di rispettare il distanziamento. A me manca abbracciare le persone, non è una situazione bella ma dobbiamo rispettarla.

Io sono sicuro che noi siamo una squadra forte. Vedo i miei compagni tutti i giorni e siamo forti. Purtroppo c’è stato il blocco. Spero che la situazione si risolva presto perché abbiamo bisogno di giocare.

Quella contro il Catania è una partita particolare. E’ un derby che manca da tanto e dobbiamo. Ci stiamo allenando senza sapere se giocheremo col Catania o col Catanzaro. Ma tre giorni prima del derby l’adrenalina inizierà a salire».