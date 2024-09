Cristiano Ronaldo si ritira: annuncio clamoroso | C’è la data dell’addio al calcio

Cristiano Ronaldo annuncia il ritiro dal calcio: durante un’intervista sul web il portoghese si è lasciato andare a 360 gradi.

Cristiano Ronaldo è intervenuto in una recente intervista, parlando senza peli sulla lingua sul suo futuro. In molti in questi mesi si stanno chiedendo quale sia il futuro di CR7, in effetti, che sembra più attento in questo momento al mondo dei social e del web.

Finito in prima pagina in queste settimane per avere aperto un canale YouTube, e avere raccolto già 10 milioni di iscritti in poche ore, Cristiano rimane oltre un personaggio mondiale anche un calciatore. Ecco perché, dopo l’avventura a dir poco negativa dell’Europe – che sarebbe dovuto essere quello della rinascita in nazionale – il portoghese era stato additato da molti come ormai un giocatore sul viale del tramonto.

La carta di identità parla chiaro, del resto, e il campionato arabo non sta sicuramente dando vita nuova dal punto di vista fisico. Ma il futuro di Ronaldo sembra deciso, e lo stesso calciatore ha durante l’intervista a Now rivelato la data del suo ritiro dalla scena.

Ronaldo, niente ritiro nel 2025

Sono state tante le voci che avrebbero voluto un ritiro di Cristiano Ronaldo nel 2025. Dopo la – per alcuni – magra figura con la maglia del Portogallo, diversi osservatori avevano avanzato ipotesi di un ritiro a 39-40 anni per la leggenda.

Ma CR7 ha fatto sapere nella recente intervista rilasciata sul web di avere in mente un’altra data. Focalizzato assolutamente sulla nazionale, dove vuole continuare a essere protagonista, Ronaldo ha rivelato alcuni dettagli sulle sue future volontà, sul campionato in cui giocherà nei prossimi anni, e su cosa lo aspetta.

Ronaldo: “Smetto fra tre anni”

Durante l’intervista CR7 ha poi affermato di trovarsi molto bene in Arabia, e che non ha intenzione di smettere quest’anno. Si sente ancora in grado di giocare ad alti livelli in nazionale, ma la Saudi League sembra ormai la sua dimensione. Il giocatore ha inoltre confermato che sarà l’Al Nassr con tutta probabilità la sua ultima squadra.

Ecco le sue dichiarazioni: “I so se mi ritirerò presto, penso che succederà fra due o tre anni, però molto probabilmente accadrà qui nell’Al Nassr, dove sono felice. E mi sono adattato molto bene anche al paese”. Dunque Ronaldo verosimilmente smetterà fra tra stagioni, e che non abbia alcuna voglia di appendere le scarpe al chiodo in questa stagione è ormai un dato di fatto.