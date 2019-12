Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha parlato a proposito dell’accordo siglato con la LND che permetterà all’emittente del digitale terrestre di trasmette un match di serie D a settimana. Ecco le sue parole: «Esprimo una grande soddisfazione sia personale che professionale nell’annunciare questo accordo. Da sempre considero la Serie D il vero campionato degli italiani, un patrimonio che copre tutto il Paese. E’ da un anno e mezzo che lavoriamo con la LND, con il dipartimento e con l’avvocato Luigi Barbiero che ringrazio in modo particolare perché ha sempre creduto nel progetto. La Serie D deve avere visibilità in chiaro e non limitata solo a una parte degli appassionati. Ringrazio il presidente della LND Cosimo Sibilia che ha dimostrato di fare fatti e non parole, un valore unico in questo momento».