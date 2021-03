Intervenuto ai microfoni di “Tuttocalciocatania.com” l’ex Catania e Palermo, Antonio Criniti si è espresso in merito al derby vinto dai rosanero.

«E’ dura quando si perde un derby così sentito, per i tifosi è la partita dell’anno. No, non me lo aspettavo e lo dico in tutta sincerità perchè il Catania è una squadra quadrata, soprattutto in casa ha evidenziato in questo campionato una buona gestione delle partite. I derby però sono sempre particolari, aperti ad ogni risultato. Ma ripeto, alla vigilia vedevo il Catania favorito. O la gara è stata caricata troppo, oppure i giocatori l’hanno interpretata come una partita normale. Ai miei tempi avevamo gente di carattere, il derby lo intendevamo come un match totalmente diverso dagli altri. In cosa è mancato secondo te il Catania? Probabilmente nella squadra di Raffaele non c’è ancora la maturità necessaria per affrontare gare del genere. Queste occasioni rappresentano anche dei test in tal senso. Forse il Palermo ha in organico calciatori più maturi nella gestione di questi tipi d’incontri. Qualcosa non ha funzionato, forse mancanza di personalità. Non credo che al Catania mancassero stimoli, perchè il derby non può non dartene. Anche se giocarlo senza pubblico può condizionarti tanto. Non è come scendere in campo davanti a 20-30mila spettatori».