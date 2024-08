Cremonese sconfitta a Cosenza, Stroppa: «Prestazione troppo brutta per essere commentata»

Intervenuto ai microfoni di “Cremona1” l’allenatore della Cremonese, Giovanni Stroppa si sofferma sulla sconfitta rimediata a Cosenza.

Ecco le sue parole:

«Non siamo stati bravi come di solito. Prestazione troppo brutta per essere commentata. Cosenza ha fatto tutto meglio di noi. Abbiamo sbagliato sul gol concesso nel primo tempo. Abbiamo avuto alcune occasioni. La prestazione però è veramente sbagliata. Il campo ci ha penalizzato ma non è una giustificazione. Abbiamo le gambe un po’ più pesanti – aggiunge il tecnico -, ma potevamo far girare la palla in modo migliore. Abbiamo sbagliato tanto. Le occasioni create sono state poche, troppo poche. E le cose fatte le abbiamo sbagliate. La Cremonese che ho in mente è quella della stagione scorsa. Deve migliorare nel gioco. I nuovi? Stanno benissimo, un po’ più indietro fisicamente rispetto agli altri. A questo punto della stagione mi interessa di più una prestazione di squadra. Difficile anche parlare di tattica quando il palleggio è così sporco – spiega Stroppa -, non abbiamo fatto più di tre passaggi di fila. Le stesse palle gol create dal Cosenza sono nate da errori nostri».