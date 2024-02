Al 16′ del primo tempo di Cremonese-Palermo, l’arbitro viene chiamato al Var per un presunto fallo di mano in attacco. Fallo di mano confermato, Massa assegna un calcio di rigore ai rosanero ed espelle Sernicola. Cremonese in 10. Dal dischetto Brunori che non sbaglia e porta in vantaggio i suoi.

Continue Reading