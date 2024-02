Cremonese-Palermo, il doppio ex Bencina: «Sfida di alto livello. La carica dei tifosi rosanero è pazzesca»

Claudio Bencina doppio ex di Cremonese e Palermo ha parlato ai microfoni di “La Provincia Cremona” in merito alla sfida in programma sabato.

«Si incontrano due squadre di livello, allenate da due tecnici preparati. Mister Stroppa sta facendo giocare molto bene la Cremonese, a Corini sono serviti i tempi giusti per trovare la formula ideale e adesso il suo Palermo è in grande forma. Insomma, un match aperto e interessante. A Palermo la carica della gente è pazzesca. C’è un amore verso la squadra della città incredibile. Anche dentro lo stadio l’atmosfera è molto coinvolgente. Ho giocato al Barbera gare con 40.000 persone e vi assicuro che arriva una carica in più. A Cremona si può lavorare con più pazienza, focalizzando al massimo l’attenzione. Anche allo Zini c’è grande coinvolgimento che ti fa sentire responsabilizzato».

«Se seguirò la gara? Non vado molto allo stadio, di certo me la guarderò davanti alla tv. Spero sia una bella partita, sicuramente sarà giocata ad alti livelli. In calcio di oggi non permette troppe distrazioni. Ai miei tempi il cambio di allenatore era più raro, adesso serve tutto subito e quindi i risultati sono quasi obbligatori. Per questo mi aspetto una partita a viso aperto. La lotta per il secondo posto è molto avvincente con quattro squadre nel giro di un punto. È chiaro che spero che alla fine la Cremonese possa tenere il naso avanti. Ma adesso c’è da pedalare e fare una grande partita contro il Palermo. Un passo alla volta. Cosa mi ricorda Cremonese-Palermo? Quel famoso 3-3 all’ultima giornata che valse la promozione in serie A nel 1984. Speriamo sia di buon auspicio».