Cremonese-Palermo: biglietti in vendita per il settore ospiti. Le info

A partire dalle 12:00 di lunedì 19 febbraio saranno in vendita i biglietti per assistere a Cremonese-Palermo, gara valida per la 26a giornata della Serie BKT 2023-24 in programma sabato 24 febbraio 2024 alle ore 14:00 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.

Sarà possibile acquistare i tagliandi riservati ai tifosi ospiti fino alle ore 19 di venerdì 23 febbraio.

I tagliandi saranno acquistabili online su https://sport.ticketone.it e presso i punti vendita abilitati ricercabili attraverso il link: https://www.ticketone.it/help/outlets/

Il settore riservato agli ospiti ha una capienza attuale di 2436 posti disponibili.

PREZZI

INTERO: € 15,00

GIOVANE: € 10,00 (riservato a ragazzi/e dai 14 anni COMPIUTI ai 18 anni non compiuti al giorno gara)

UNDER 14: € 5,00 (ragazzi/e di età INFERIORE ai 14 anni al giorno gara)