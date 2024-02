Cremonese-Palermo 2-2. La fotogallery

Sfida di alta classifica in Serie B tra Cremonese e Palermo che si giocano il secondo posto alle spalle del Parma. Nella 26a giornata di campionato i rosanero scendono in campo allo stadio Zini per cercare di scavalcare la squadra di Stroppa, al momento avanti di un punto (46 punti Cremonese, 45 punti Palermo). La squadra di Eugenio Corini arriva da un momento magico, contraddistinto da tre vittorie consecutive contro Bari, FeralpiSalò e Como. La Cremo, invece, ha frenato nell’ultimo turno con l’Ascoli (0-0), il secondo pareggio consecutivo dopo quello con la Reggiana. Sfida tra la miglior difesa (Cremonese) e il secondo miglior attacco (Palermo). Testa a testa tra grandi bomber, Coda da una parte con 12 gol, Brunori dall’altra con 9 reti. Circa 3000 tifosi rosanero sono presenti a Cremona, 2500 nel settore ospiti e altri 500 sparsi negli altri settori.

