Cremonese-Palermo 0-1, il LIVE del match: Brunori trasforma dal dischetto

Sfida di alta classifica in Serie B tra Cremonese e Palermo che si giocano il secondo posto alle spalle del Parma. Nella 26a giornata di campionato i rosanero scendono in campo allo stadio Zini per cercare di scavalcare la squadra di Stroppa, al momento avanti di un punto (46 punti Cremonese, 45 punti Palermo). La squadra di Eugenio Corini arriva da un momento magico, contraddistinto da tre vittorie consecutive contro Bari, FeralpiSalò e Como. La Cremo, invece, ha frenato nell’ultimo turno con l’Ascoli (0-0), il secondo pareggio consecutivo dopo quello con la Reggiana. Sfida tra la miglior difesa (Cremonese) e il secondo miglior attacco (Palermo). Testa a testa tra grandi bomber, Coda da una parte con 12 gol, Brunori dall’altra con 9 reti. Circa 3000 tifosi rosanero sono presenti a Cremona, 2500 nel settore ospiti e altri 500 sparsi negli altri settori.

PRIMO TEMPO

Inizia il match tra Cremonese e Palermo allo stadio Zini. Subito chance per Coda che impegna Pigliacelli ma l’arbitro ferma tutto per un tocco di mano dell’attaccante. Al 4′ ci prova Sernicola che tira a giro, una conclusione che mette i brividi al Palermo. All’8′ super giocata di Brunori che salta un avversario entra in area di rigore ma Bianchetti lo mura prima che la palla arrivi in mezzo. Al 12′ decisivo Pigliacelli che respinge il destro ravvicinato di Zanimacchia. Ammonito Castagnetti al 13′. Al minuto 14 calcio di rigore per il Palermo, tocco di mano di Sernicola sul colpo di testa di Segre. L’arbitro Massa assegna il rigore dopo l’ausilio del VAR ed espelle Sernicola. Al 17′ GOOOOOL PALERMO!!!! Matteo Brunori trasforma il calcio di rigore e fa 10 in campionato. Spiazzato Jungdal e Palermo in vantaggio. Al 21′ occasione Palermo con Aurelio che di testa sfrutta il cross di Ranocchia ma non trova lo specchio della porta. Al 22′ ammonizione per Di Mariano.

TABELLINO

Marcatori:

Ammoniti: Castagnetti, Di Mariano

Espulsi: Sernicola

FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Johnsen, Zanimacchia; Vazquez, Coda. All. Stroppa.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Aurelio; Segre, Gomes, Ranocchia; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. All. Corini.

ARBITRO: Massa (Imperia)

AA1: Dei Giudici (Latina)

AA2: Di Giacinto (Teramo)

IV UFFICIALE: Turrini (Firenze)

VAR: Paterna (Teramo)

AVAR: Santoro (Messina)