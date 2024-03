Cremonese-Como, Roberts: «La squadra ha dato tutto in campo»

L’allenatore del Como Osian Roberts ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro la Cremonese.

Ecco le sue parole:

«La performance dei nostri ragazzi mi è piaciuta moltissimo, con grande spirito, carattere e unione. Si era messa male, dobbiamo però continuare così, con questa volontà e combatteremo fino alla fine su ogni punto. Siamo dispiaciuti per com’è andata, i giocatori non sono contenti, ma accettiamo tutte le decisioni, anche quelle dell’arbitro e del Var. Oggi non sono andate nella nostra direzione. Siamo orgogliosi perché i giocatori hanno dato tutto sul campo, a prescindere da tutto. Naturalmente, avendo perso, siamo dispiaciuti anche, ma continueremo a combattere. La squadra cresce ogni settimana, anche come spirito, e questa per me è la cosa principale. Competeremo per ogni punto, quindi noi ci siamo e rimaniamo lì».