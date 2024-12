Cremonese-Brescia, Ceccherini: «Arrabbiati e delusi, siamo una buona squadra»

Federico Ceccherini, difensore della Cremonese, ha espresso il proprio rammarico in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro il Brescia, maturato nel finale nonostante la superiorità numerica della sua squadra.

Ecco le sue parole:

«Siamo tutti arrabbiati e dispiaciuti, perché siamo passati in vantaggio 1-0 dominando gran parte della gara e con un uomo in più… Ci è mancata la personalità nel gestire e palleggiare negli ultimi minuti, concedendo delle ripartenze che fanno arrabbiare. Dobbiamo migliorare su questo, la partita doveva chiudersi con i tre punti. Errore di Milanese? Tutti possiamo sbagliare, forse lì con un pizzico di malizia si poteva fermare l’azione e guadagnare secondi. Ma non è un errore suo, prima potevamo gestire diversamente tante situazioni con un uomo in più e sulle seconde palle siamo stati meno lucidi rispetto alla prima parte di gara. Loro hanno giocato solo a lanci lunghi ed è andata così, speriamo che questa partita sia da insegnamento e non succeda più. Siamo una buona squadra con un buon livello di palleggio, ci manca velocizzare negli ultimi metri ma oggi abbiamo creato i presupposti per fare il 2-0 e chiuderla definitivamente. Lavoreremo perché non succeda più».