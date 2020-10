Il viceministro Pierpaolo Sileri alla diretta live su YouTube di Fanpage.it si è espresso in merito alla durata della quarantena: “Inutile tenere le persone contatti di positivi in quarantena per 14 giorni. Se dopo 7 giorni sono negativi possono tornare in libertà. Mascherine? Anche altre regioni le renderanno obbligatorie all’aperto, perché è evidente che il virus circola di più, ed era anche atteso, ma si tratta di una salita controllata”.