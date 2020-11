Come si legge su “Tpi” per aiutare Milano a gestire la seconda ondata di Coronavirus arriva l’Esercito, che sta realizzando tre DTD (“Drive-Through Difesa”), ovvero delle postazioni nelle quali si arriva con l’automobile e, senza scendere, si viene sottoposti al tampone da parte degli addetti.

Il primo ad entrare in funzione, tra domani e martedì, sarà quello situato in via Novara, che sarà anche il più grande d’Italia.





L’area scelta è quella dell’ex parcheggio costruito per i mondiali di calcio di Italia ’90 e poi rimasto largamente inutilizzato per i successivi trent’anni.