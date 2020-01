Traballa la panchina di Piero Braglia in quel di Cosenza. Secondo quanto riporta “Alfredopedulla.com”, in queste ore il club sta facendo delle riflessioni sul futuro dell’allenatore. Non è scontato l’esonero, anche perché la società spera di regalare al tecnico almeno due pedine sul mercato, ma la posizione di Braglia non è più blindata e va monitorata.