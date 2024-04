Cosenza-Palermo, prevendita a rilento: allenamento a porte aperte per accendere l’entusiasmo

Nel prossimo turno di campionato, al “Marulla”, andrà in scena Cosenza-Palermo. Il primo giorno di prevendita non ha entusiasmato, come riportato da tifosicosenza.it.

Il club rossoblù ha lanciato una iniziativa per invogliare all’acquisto del biglietto, si prevede uno sconto di 4 euro sui tagliandi delle due curve Bergamini e Catena (12 euro, anziché gli abituali 16), sconto di 10 euro per il tagliando di Tribuna B scoperta (18 euro, anziché 28). Però alla partita mancano ancora un po’ di giorni (si gioca sabato 13 con fischio d’inizio alle ore 16.15). Oltre all’iniziativa, il club, prova anche a riaccendere l’entusiasmo dei tifosi aprendo le porte agli affezionati rossoblù, per la seduta odierna d’allenamento: in programma alle ore 15 di oggi pomeriggio, mercoledì 10 aprile.