“Pradè e Barone a cena da Sarri per convincerlo ad allenare la Viola” . Questo il titolo che il Corriere Fiorentino ha dedicato alla squadra gigliata nell’edizione odierna. Sarri si è incontrato per un’ora e mezzo a Castelfranco Piandiscò con i dirigenti del club alla cui guida tecnica oggi c’è Prandelli. Facile immaginare gli argomenti che sono stati toccati con l’ex tecnico della Juventus che in estate si libererà dai bianconeri.

Di seguito la smentita della Fiorentina sul proprio sito ufficiale: “La Fiorentina smentisce quanto riportato oggi dal Corriere Fiorentino in merito a un incontro avvenuto tra la Dirigenza viola e l’allenatore Maurizio Sarri.





L’articolo in questione è totalmente privo di fondamento. La Fiorentina, in un momento della stagione delicato, ritiene atto di grave superficialità, da parte del quotidiano, pubblicare resoconti di fatti mai avvenuti e che minano l’equilibrio di una squadra e lo spirito di un gruppo impegnato giornalmente ad affrontare con la massima concentrazione questa ancora lunga stagione sportiva.

La società viola si difenderà sempre e in ogni sede da attacchi e notizie false e infondate che destabilizzano l’ambiente e il lavoro del Club”.