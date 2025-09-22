Corriere di Romagna: “Cesena verso il Palermo. Le ultime dall’infermeria”

CESENA – Come ogni autunno, Villa Silvia va in manutenzione. Il campo in erba necessita della consueta risemina e resterà a riposo per 20-30 giorni. Per questo motivo, come scrive il Corriere di Romagna, i giocatori del Cesena hanno svolto oggi l’ultimo allenamento nel centro sportivo di Lizzano prima di trasferirsi al Romagna Centro di Martorano, dove si lavorerà sul sintetico di ultima generazione.

La squadra, osserva ancora il Corriere di Romagna, avrà così un mese di preparazione in una nuova sede, la stessa in cui questo pomeriggio la Primavera affronterà il Torino. Un cambiamento che coincide con l’avvicinamento al match più atteso della giornata di Serie B: sabato al “Manuzzi” arriverà il Palermo, sfida tra due delle tre capolista.

Le attenzioni sono rivolte anche all’infermeria. Secondo quanto riporta il Corriere di Romagna, restano da valutare le condizioni di Frabotta, fermo per problemi muscolari e assente con il Venezia, e di Ciervo, uscito per un fastidio alla coscia subito dopo aver siglato il gol del vantaggio al Penzo. In compenso, è rientrato Bisoli, già impiegato da Mignani nella ripresa a Venezia.

Una sfida cruciale si avvicina dunque per i bianconeri, che – come sottolinea il Corriere di Romagna – hanno messo nel mirino il Palermo con l’obiettivo di difendere la vetta e consolidare la propria posizione tra le protagoniste di questo avvio di stagione.