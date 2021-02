L’edizione odierna de “Il Corriere dell’Umbria” ha analizzato quella che andrà di scena questo pomeriggio al “Renzo Barbera”, la sfida tra Palermo e Ternana.

I rossoverdi non vincono all’ex favorita da ben 24 anni, ed è proprio su questo fattore che si è focalizzato il quotidiano umbro. Ecco un estratto:





“Sarà un mercoledì da leoni. Non parliamo chiaramente di surf, come vuole la pellicola del 1978 di John Milius, bensì dello scontro di oggi pomeriggio al Renzo Barbera di Palermo tra i rosanero padroni

di casa e la Ternana. Non siamo a Malibù, ma di tabù da sfatare ce ne sono da entrambe le parti. I rossoverdi non vincono nel capoluogo siculo dal lontano 1997: all’epoca sulla panchina delle Fere sedeva Luigi Delneri e le Fere espugnarono Palermo trascinati da Rizzolo. Dallo scoccare del nuovo millennio, per i rossoverdi cinque sconfitte nelle altrettante uscite insulari. Più di un ventennio dopo, però, la Ternana si presenterà da prima della classe, posto guadagnato

grazie a un cammino stagionale fino adesso da leccarsi i baffi, condito da sedici vittorie e quattro pareggi nelle venti gare disputate”.