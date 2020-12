L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Daniele Vantaggiato, attaccante della Ternana.

«Teniamo i piedi per terra perché ci piace pensare a una gara per volta. Solo il Bari a contrastarci? In questo momento sì, però sono convinto che Teramo e Catanzaro hanno la possibilità di venire fuori nel girone di ritorno».





«E’ tutto merito del gioco, siamo propositivi e giochiamo all’attacco. Lucarelli ci sta facendo tirare fuori la parte migliore».