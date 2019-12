L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul ritorno di Sforzini. Mercoledì in gruppo, giovedì ha svolto il test in famiglia e ieri ha svolto nuovamente la seduta con i compagni. Tre indizi fanno una prova: l’attaccante sarà convocato nella sfida contro il Troina, anche se non partirà dall’inizio. Dal 27 fino a Capodanno, i rosanero saranno nuovamente ospiti al “Tenente Onorato”, dopo la sessione straordinaria di giovedì.