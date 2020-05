L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle squadre di Serie D che ambiscono al ripescaggio in C. I play-off per stabilire la graduatoria di ripescaggio non si disputeranno, ma le seconde in classifica (Prato, Legnago, Legnago, Fiorenzuola, Monterosi, Campobasso, Ostiamare, Foggia, Savoia) sperano che avvenga qualcosa. Volendo potranno ricorrere ai vari gradi di giudizio predeterminati oppure sperare nell’applicazione di una riforma.