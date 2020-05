L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Antonio Colantonio, presidente della Turris. Per la promozione in Serie C bisognerà attendere la ratifica della FIGC. A Torre del Greco si festeggia il ritorno tra i professionisti «Serie C in 3 anni? Ho mantenuto le promesse, altrimenti mi sarei messo da parte. Mi aspetto che, per rispondere alla crisi aperta dall’emergenza Covid, verrà abolita la fideiussione per l’iscrizione».